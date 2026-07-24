Profesor de la CDMX se suicida tras denuncia por presunto abuso sexual

Un profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México fue hallado muerto, una semana después de que una estudiante lo denunciara por presunto abuso sexual.

El docente fue identificado como Alberto Israel Jasso Cruz, quien, antes de su fallecimiento, grabó un video en el que negó las acusaciones y explicó los motivos que lo llevaron a quitarse la vida.

En el mensaje publicado, Jasso Cruz calificó como “problemática” la denuncia y afirmó que el sistema judicial se encuentra “corrupto”, además de cuestionar la presunción de inocencia en estos casos.

Asimismo, sostuvo que enfrentar una acusación por delitos sexuales implica altos costos económicos y consideró que, incluso llevando el proceso en libertad, enfrentaría una “cancelación social”.

🔴 Profesor del IEMS, acusado de presunta agresión contra una estudiante, deja mensaje antes de quitarse la vida: "En un momento dejaré este plano existencial". pic.twitter.com/GRAPecECxu — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 23, 2026

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De acuerdo con la denuncia, la estudiante acusó al profesor de haberla tocado indebidamente en al menos seis ocasiones durante un mismo día, situación que le provocó una crisis de ansiedad.

El docente se identificó como profesor del IEMS, donde afirmó haber laborado durante 25 años, además de acumular casi una década de experiencia en preparatorias del Estado de México.

Tras conocerse su fallecimiento, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS exigió investigar la actuación administrativa de quienes instruyeron y validaron la denuncia presentada contra el profesor.

Mediante un comunicado, la organización pidió garantizar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la protección de quienes denuncian, además de exigir investigaciones rigurosas.

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