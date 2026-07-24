México evita nuevos aranceles de EU; mantiene beneficios del T-MEC

El Gobierno de México evitó la aplicación de los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá a 60 economías, al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen con el T-MEC.

La Secretaría de Economía informó que Estados Unidos sustituirá desde este viernes los gravámenes aplicados bajo la Sección 122 por medidas sustentadas en la Sección 301 de su legislación comercial.

La dependencia precisó que este cambio jurídico no modifica el tratamiento arancelario para México, por lo que las exportaciones amparadas por el tratado comercial permanecerán libres de impuestos.

Asimismo, detalló que alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al cumplir las disposiciones establecidas en el T-MEC.

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En contraste, los productos mexicanos que no cumplan con los requisitos del acuerdo de libre comercio seguirán pagando un arancel del 10 %, la misma tarifa aplicada hasta ahora bajo la Sección 122.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que las exportaciones mexicanas cubiertas por el T-MEC quedaron excluidas de las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos.

El funcionario explicó que el Gobierno de México conocía previamente el contenido de la resolución, luego de los contactos sostenidos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

La información fue difundida tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una reunión con el representante comercial de EU, Jamieson Greer, para revisar el T-MEC y acuerdos bilaterales.

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México mantiene ventaja arancelaria para exportar al mercado estadounidense



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