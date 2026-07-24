México y EU refuerzan coordinación en seguridad antidrogas

El embajador de México, Roberto Lazzeri, sostuvo un encuentro con Sara Carter en Estados Unidos, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de ese país, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Durante el diálogo, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una colaboración estrecha para debilitar las redes del crimen organizado, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de drogas.

También se planteó reforzar las estrategias dirigidas a reducir la demanda de narcóticos y limitar el flujo de sustancias ilícitas en ambos países.

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Muy buena reunión con @SaraCarterDC, Directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (@ONDCP) para dialogar sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención.



Hablamos de la importancia de atender las causas y reducir… pic.twitter.com/kMXQ23d2cs — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 23, 2026

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lazzeri destacó que el trabajo coordinado permitirá transformar los acuerdos en resultados concretos, al señalar que la comunicación entre las autoridades continuará de manera permanente. El diplomático subrayó que la cooperación debe mantenerse con respeto a los intereses de ambas naciones.

La reunión ocurre en un contexto en el que México y Estados Unidos buscan consolidar mecanismos de coordinación frente a los desafíos que representa el crimen organizado transnacional.

La seguridad fronteriza, el intercambio de información y la prevención del tráfico de drogas se mantienen entre las principales prioridades de la agenda bilateral.

Por su parte, Sara Carter ha reiterado en distintas ocasiones que el gobierno estadounidense mantiene como prioridad el combate a las organizaciones criminales y las estructuras que facilitan sus operaciones. La funcionaria ha señalado que la cooperación internacional resulta clave para enfrentar este fenómeno y fortalecer la seguridad en la región.

Editor: Arturo Medina

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