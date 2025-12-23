Detienen a suegro y cuñado de “El Chapito” en Jalisco

Elementos del gabinete de Seguridad detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo “N”, alias “7”, de 44 años, y a Mario “N”, alias “Niño”, de 69 años, identificados como el cuñado y el suegro, respectivamente, del narcotraficante Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”.

Ambos son señalados como operadores financieros de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La detención se logró tras ejecutar órdenes de cateo en dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad. Durante el operativo interinstitucional se aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que, tras desarrollar líneas de investigación, se identificaron los inmuebles donde se resguardaban personas vinculadas al grupo delictivo.

Con los datos de prueba recabados se obtuvo la autorización judicial para intervenir los lugares, lo que culminó con la captura de los dos presuntos operadores financieros.

Iván Archivaldo Guzmán es el hijo mayor de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, quien cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos desde enero de 2017.

Te recomendamos: