Crece el riesgo de suicidio entre la población joven en México: ENCODAT

Este martes 23 de diciembre, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que los adolescentes presentan mayores problemas de salud mental y comportamientos suicidas que la población adulta.

En una sección de la “Mañanera” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el titular de la salud presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).

Durante su participación aseguró que, aunque existe una reducción en el consumo de estupefacientes, hay un porcentaje mayor en la tendencia al suicidio.

Los grupos con más vulnerabilidad son los de 12 a 17 años, medidos con los cuatro rubros de salud mental: malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, participación en apuestas y uso de videojuegos.

El género más afectado en los tres primeros rubros es el femenino, y de la última categoría, es el masculino.

Lo que causó impacto en los funcionarios fue la adicción a los juegos de azar, o mejor conocida como ludopatía. Es la primera ocasión en que los valores indican una mayor participación en jóvenes que en adultos, un 6.9% frente a un 3.9%, respectivamente.

Ante estos resultados, la presidenta afirmó que se harán los procedimientos necesarios para solucionar la situación.

“Esta encuesta es muy importante porque nos orienta (para hacer) campañas educativas, orientación a los médicos, en las escuelas para que nos ayuden a disminuir el consumo de estas drogas y nuestras estrategias en salud pública tienen como prioridad la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico, sobre todo en este grupo”, sentenció Claudia Sheinbaum.

