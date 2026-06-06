Suspenden clases en sierras Norte y Nororiental de Puebla por lluvias

Ante el pronóstico del incremento de precipitación pluvial, tormentas eléctricas, vientos intensos y posible caída de granizo en las sierras Norte y Nororiental, la Secretaría de Educación Pública del Estado informa que habrá suspensión de clases presenciales el próximo lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos de ambas regiones, lo que impactará a 5 mil 836 escuelas. Asimismo, para el martes 9 de junio se suspenderán las actividades presenciales únicamente en los planteles ubicados en la Sierra Norte.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, las condiciones meteorológicas previstas podrían generar afectaciones en distintas zonas del estado. Por ello, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar de educación básica, media superior y superior en 62 municipios, un total de 407 mil 020 estudiantes continuarán su proceso de aprendizaje a distancia, con el acompañamiento de 22 mil 245 docentes, mediante el uso de libros de texto, cuadernillos, tareas en casa y actividades académicas acordes con cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquíxtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Por su parte, en la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, pan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la dependencia, solicita a las y los habitantes de las zonas antes señaladas mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente y seguir las recomendaciones preventivas.

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