Reencarpetamiento de laterales de la Recta a Cholula lleva 95% de avance

En un recorrido realizado por la laterales de la Recta a Cholula, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta constató y supervisó el progreso de los trabajos de reencarpetamiento de dicha carretera, la cual registra un avance del 95 por ciento y dónde actualmente se ejecuta la pintura y señalética de la vialidad.

Durante la visita, el mandatario observó el progreso de una obra que beneficiará a miles de automovilistas que diariamente transitan por esta importante arteria. Señaló que la pavimentación se realiza con los materiales que Petróleos Mexicanos (PEMEX) donó al Gobierno del Estado.

Subrayó que nunca antes un gobierno había pensado en un proyecto integral para brindar mantenimiento a las calles y carreteras de la entidad poblana. Recordó que este año se atenderán 5 mil vialidades en la zona metropolitana y ciudad de Puebla “Carreteras y calles libres de baches”, afirmó.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que a través de los módulos de pavimentación se realizan los trabajos de reencarpetamiento, reiteró que los mismos se hacen a una tercera parte del costo real y con la maquinaria que adquirió el gobierno estatal. “Cuidamos el dinero que es tuyo y buscamos hacer más con menos”, subrayó.

En un testimonio que refleja la importancia de contar con infraestructura vial en buen estado, Julián San Martín, vecino de la Recta a Cholula, reconoció que las laterales de esta vialidad presentaban un grave deterioro debido a la falta de mantenimiento por parte de administraciones anteriores. “Aplaudo todas las obras que se realicen, tanto aquí como en cualquier otro lado”, expresó, al destacar los beneficios que traerá la rehabilitación para la movilidad y seguridad de las y los habitantes y automovilistas.

Te recomendamos: