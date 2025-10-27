SEDIF invierte 100 mil pesos para equipar huerto productivo en Nopalucan

Con la finalidad de apoyar los proyectos comunitarios entre las familias poblanas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) aplicó una inversión de 100 mil pesos en Nopalucan de la Granja -recurso programado por el Sistema Nacional DIF-, para equipar un huerto productivo que beneficiará directamente a 15 familias del municipio.

En la granja se sembrarán productos como: lechuga, apio, chile serrano y acelga, cultivos que fortalecerán la alimentación de sus hogares y generarán ingresos mediante la venta de excedentes, resaltó el director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF, Gerardo Gómez Castro, luego de mencionar que estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el gobierno federal y estatal, mediante programas que promueven el desarrollo integral y sostenible de las familias poblana.

“En cada comunidad trabajamos para que las familias cuenten con herramientas que les permitan mejorar su bienestar y construir un futuro con más oportunidades. Con este huerto comunitario impulsamos la economía familiar y la alimentación saludable, además fomentamos los pilares esenciales para el desarrollo de Puebla”, expresó.

De igual forma, Gómez Castro dijo que para este proyecto se entregó a las y los asociados malla sombra, carpa con toldo, palas, una carretilla, 15 sillas, una cisterna de 10 mil litros, dos mesas plegables, una caseta para almacenamiento de herramientas, mangueras, seis bancos de madera, cintilla de riego por goteo, tres mallas gallineras, seis charolas de germinación, seis tubos para malla ciclónica, dos pistolas de riego, dos rastrillos, costales de tierra y 100 sobres de semillas básicas (cilantro, rábano, brócoli, lechuga, jitomate, tomate, cebolla y zanahoria).

Por último, dejo claro que el Sistema Estatal DIF impulsa el bienestar comunitario con la producción alimentaria local y mejora la calidad de vida de las familias poblanas. Además, promueve proyectos orientados a la autosuficiencia alimentaria y la organización social.

