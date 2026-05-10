“¿Dónde están?”; Madres buscadoras marchan en Puebla el 10 de Mayo

María Eugenia Rojas, madre de Fabiola Narváez rompe en llanto, su ceño se frunce y dice que no necesita que las autoridades les tengan lástima, sino empatía, ayuda y justicia para dar con el paradero de hijas e hijos de las madres buscadoras en Puebla.

Ella busca a su hija desde enero de 2021, tuvo que abandonar su casa por el peligro que corría al seguir su búsqueda, cuidar de su nieta y vivir con los estragos de la desaparición de Fabiola.

Este domingo 10 de Mayo, en lugar de una celebración común, las madres buscadoras como María Eugenia en la entidad salieron a las calles para exigir que sus seres queridos sean encontrados.

#Puebla 🎥 La madre de Fabiola Narváez, María Eugenia Rojas, exige que las autoridades hagan su trabajo y haya justicia.



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“A quienes faltan los seguimos llamando“, gritaron al unísono durante su recorrido del Paseo Bravo al zócalo de Puebla, en donde reiteraron el nulo trabajo de las autoridades para encontrar a sus seres queridos.

Una grita Guillermo Raúl y las otras repiten el nombre y la frase de “tu madre te busca”, otra grita el nombre de Jonathan y las demás lo vuelven a mencionar, mientras las demás buscadoras lloran por sus hijos ausentes.

Entre ellos la esposa de Gustavo Solano, quien está a punto de cumplir un año de desaparecer por el rumbo de Amozoc, sin ninguna pista de su paradero y sólo con la ubicación de su vehículo que fue encontrado a 20 minutos de su hogar. La última vez que habló con él, le dijo que iba camino a su casa, pero no llegó.

#Puebla 🔍 Madres integrantes de colectivos de búsqueda de personas en Puebla marchan este 10 de mayo exigiendo avances en todas las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos e hijas.



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Otra mujer que este domingo no celebró su día es Guadalupe Reyes, madre de Gerardo Guillermo Reyes, quien desapareció el 1 de abril al acudir a la Feria de Acatzingo y ya no volvió. Su madre llegó a la capital poblana para exigir su localización.

La fundadora de La Voz de Los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez Barojas, reconoció que hay un avance en entablar diálogo con el gobierno estatal, ya que han dotado de más equipo a la Fiscalía General del Estado, no obstante, lamentó que esto no se refleja en la búsqueda y hallazgos efectivos de miles de personas reportadas como desaparecidas.

Asimismo, reiteró su denuncia contra el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada y cometida por particulares, al señalar que hay grupos de “mafias” que operan en su interior.

Por otra parte, denuncia que las investigaciones de su hijo desaparecido y encontrado sin vida años después sigue sin avances, mientras el grosor de la carpeta aumenta de hojas y oficios sin la captura de los responsables de su asesinato.

#Puebla 🗣️ La marcha de las madres buscadoras llegan al zócalo de Puebla



"¿Dónde están?", resuena en el primer cuadro de la ciudad, mientras las buscadoras y sus familias llevan en mano las fichas de búsqueda de sus seres queridos.



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Editor: Renato León

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