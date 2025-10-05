Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil

El exfutbolista mexicano, Omar Bravo, fue detenido el sábado 4 de octubre en el centro de Zapopan, Jalisco, por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado, informó la Fiscalía General del Estado.

La captura se efectuó en la calle 20 de Noviembre, a cargo de agentes de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, razón de género y familia.

De acuerdo con la denuncia y las investigaciones, Bravo habría abusado de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses, con indicios de acciones similares previas.

Tras la denuncia, se integró una carpeta de investigación y se obtuvo una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes.

El exseleccionado mexicano, de 44 años, fue puesto a disposición de un juez en el penal de Puente Grande, Jalisco, para determinar su situación legal, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.

Bravo destacó como jugador del Club Deportivo Guadalajara entre 2000 y 2007, fue máximo goleador histórico del club con 155 tantos, jugó en Europa con el Deportivo La Coruña y fue parte del Mundial 2006.

