Delfina Pozos pide reforzar seguridad en la Mixteca poblana

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo del Estado para que, en coordinación con los municipios de la región de la Mixteca poblana, se construya e implemente una estrategia específica de seguridad, esto, ante los hechos ocurridos en la comunidad de Texcalapa, ubicada en el municipio de Tehuitzingo.

Asimismo, para que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado a que refuerce de manera inmediata la presencia operativa, vigilancia y estrategias de prevención del delito en la región Mixteca, particularmente en el municipio de Tehuitzingo y zonas aledañas, con especial atención en los sistemas de información policial.

De la misma manera, la legisladora solicita que se publique un informe detallado en el que se dé a conocer a la ciudadanía con claridad qué operativos de seguridad se implementarán en la región, si existen grupos delictivos operando en la zona, qué medidas de protección se brindarán y cuáles son los resultados concretos de las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno.

La diputada señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz, proteger la vida de las personas y actuar con firmeza frente a hechos como los ocurridos en el municipio de Tehuitzingo.

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