Lupita Cuautle inicia rehabilitación de inspectoría en Lázaro Cárdenas

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional y brindar espacios dignos y funcionales para la atención ciudadana, la presidenta municipal Lupita Cuautle encabezó el arranque de la obra de rehabilitación del edificio de la Inspectoría en la colonia Lázaro Cárdenas.

Durante el inicio de los trabajos, la edil destacó que esta obra representa una acción importante para mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de las familias sanandreseñas, al tiempo de consolidar servicios más eficientes y accesibles para la población.

La rehabilitación contempla trabajos de demolición, reforzamiento estructural, adecuaciones arquitectónicas, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, además de acabados y obras complementarias para garantizar un inmueble más seguro y funcional.

Entre las acciones más relevantes se encuentra la construcción de dos cisternas pluviales, una oficina de videovigilancia, la rehabilitación de áreas de inspectoría, remodelación de sanitarios, rehabilitación de fachada y escaleras, así como la instalación de un elevador que permitirá mejorar la accesibilidad para todas y todos los usuarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando obras que fortalecen la atención ciudadana y contribuyen al bienestar y desarrollo de las comunidades de San Andrés Cholula.

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