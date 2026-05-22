Lupita Cuautle acerca servicios municipales a San Rafael Comac

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, atendió de manera directa a vecinas y vecinos de San Rafael Comac, durante la Jornada de Proximidad Social, acercando los servicios y programas del Gobierno Municipal.

En su mensaje, la munícipe destacó que este tipo de actividades permiten escuchar a la población y facilitar el acceso a apoyos y servicios sin necesidad de trasladarse a otras zonas del municipio. Señaló que la gran respuesta de las personas participantes refleja la confianza en y el interés por aprovechar las herramientas para mejorar su calidad de vida.

Durante la jornada, las y los asistentes realizaron trámites, solicitaron asesorías y conocieron de primera mano los servicios que ofrece el Ayuntamiento. Entre las acciones más solicitadas se encuentran las asesorías jurídicas realizadas en coordinación por el Bufete Jurídico de la BUAP, así como la participación del Club Rotario de Cholula y las jornadas de bienestar animal.

Asimismo, distintas dependencias municipales ofrecieron servicios de salud, orientación ciudadana, programas sociales y atención comunitaria, consolidando una jornada integral y de atención cercana para las y los sanandreseños.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula continúa impulsando estas jornadas en distintas juntas auxiliares y colonias, con el objetivo de generar una administración pública cercana, accesible y atenta a las necesidades de la población.

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