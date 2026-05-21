Texmelucan realizará la Expobecas Universitarias 2026

Con el objetivo de impulsar el acceso a la educación superior y brindar mayores oportunidades de desarrollo académico a las y los jóvenes, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Juventud, llevará a cabo la “Expobecas Universitarias 2026”.

El evento se realizará de manera gratuita y estará dirigido a estudiantes y familias interesadas en conocer opciones educativas y programas de apoyo académico, teniendo lugar el próximo martes 26 de mayo, en la Unidad Deportiva Ángeles Blancos, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán participar en conferencias informativas, acceder a información sobre becas académicas y deportivas, recibir orientación educativa, conocer espacios de participación juvenil, así como el pabellón de colectivos juveniles.

Esta iniciativa busca acercar herramientas y alternativas que permitan a las juventudes continuar con su preparación profesional, además de fomentar la inclusión educativa y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

El Gobierno Municipal de Texmelucan reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo juvenil y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones. A través de este tipo de iniciativas, se busca fortalecer el acceso a la información, la orientación académica y los apoyos educativos que contribuyan al crecimiento profesional y personal de las y los jóvenes.

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