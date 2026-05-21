Pável Gaspar condiciona revisión de límites entre Puebla y Cuautlancingo

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, aclaró que solo intervendrán en la revisión de límites territoriales entre Puebla y Cuautlancingo si reciben una solicitud oficial.

Esto luego de que el alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, hizo un llamado al Poder Legislativo para brindar certeza a las zonas limítrofes que comprenden la Calzada Zavaleta.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena apuntó que, pese al pronunciamiento del edil, no hay una petición formal al respecto.

Apuntó que, a través de la diputada local por el Distrito 9, Norma Pimentel Méndez, se solicitó que la Secretaría General del Congreso les notifique si existe algún documento sobre el tema.

Recordó que hace más de 20 años, la franja de la Calzada Zavaleta estaba conformada por terrenos ejidales que, en su momento, se repartieron entre Puebla y Cholula por decreto.

Sin embargo, apuntó que parte del territorio formaba parte de Cuautlancingo, pero no peleó las tierras al momento de la delimitación.

#Puebla 🗣️ El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar, aclaró que sólo intervendrán en la revisión de límites territoriales entre Puebla y Cuautlancingo si reciben una solicitud oficial.



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Gaspar Ramírez aseguró que el Poder Legislativo está en disposición de entrar a fondo a la revisión del tema, una vez que exista una petición formal.

“Si el presidente (Omar Muñoz) nos lo solicita, haremos los trabajos de investigación correspondientes, no ahorita”, comentó.

El conflicto de los límites territoriales entre Puebla y Cuautlancingo revivió la semana pasada, cuando el empresario Bruno Taveira acusó una inspección ilegal a su restaurante por parte del Ayuntamiento de Cuautlancingo.

A través de sus redes sociales, denunció que policías municipales pretendían clausurar su negocio, a pesar de que contaba con permisos de operación otorgados por el gobierno municipal de Puebla.

El conflicto derivó en la intervención de las fuerzas públicas de ambos municipios, con las dos partes reclamando la zona limítrofe.

Editor: César A. García

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