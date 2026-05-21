Congreso del Estado fortalece acciones contra la violencia feminicida

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen que presentó la Comisión de Igualdad de Género para reformar los artículos 22 y 22 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de armonizar los conceptos de violencia feminicida y alerta de violencia de género, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esta reforma busca otorgar mayor certeza jurídica, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la protección efectiva de mujeres, adolescentes y niñas en nuestro estado.

El dictamen representa un paso firme para reconocer con claridad la gravedad de la violencia feminicida y fortalecer los mecanismos institucionales que permitan enfrentar con responsabilidad y sensibilidad este problema.

Durante la sesión ordinaria, la diputada Guadalupe Yamak Taja se pronunció a favor del dictamen, mientras que la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales mencionó su voto en abstención.

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