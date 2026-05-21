Piden a comerciantes respetar reglas en “Calle de los Dulces”

La Secretaría General de Gobierno y la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Puebla realizaron una campaña de socialización en la que entregaron un “decálogo de la Calle de los Dulces”, en el que piden a los comerciantes guardar sus vehículos en las cocheras y no dejarlos estacionados.

En los puntos que la gerente Aimée Guerra Pérez entregó en mano propia a los y las vecinas, les piden que, entre la 5 de Mayo y la 2 Norte, tendrán que respetar a los peatones y evitar colocar fuera de sus locales y hogares productos comerciales o mobiliario que impida su paso.

Asimismo, les piden regar las plantas de los macetones que se encuentran frente a sus locales, barrer la entrada de sus comercios, evitar tirar aguas grises o jabonosas en las rejillas de las calles.

También les dieron a conocer el 072 para reportar la falta de servicios, controlar el volumen de los comercios, respetar la zona de carga y descarga, dejar cerrada la pluma y conducir con una velocidad de 10 kilómetros por hora.

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En el último punto les piden que, al entrar o salir de sus cocheras, prendan las intermitentes.

“No hay permanencia de estacionamiento sobre la calle dentro de la zona delimitada por la pluma vehicular; los coches que ingresen a la zona deberán hacerlo en la cochera”, se lee en el mensaje.

El tríptico que entregaron las autoridades municipales relata la historia de la calle y su importancia en la gastronomía poblana.

En las últimas semanas, la “Calle de los Dulces” luce desbordada en comerciantes informales y vehículos estacionados durante largo tiempo, a pesar de ser semipeatonal, por lo cual la SGG intervino con los primeros acercamientos para que respeten la vialidad.

Editor: César A. García

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