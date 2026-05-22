SEDIF inaugura CAI “Protegiendo Corazones” en Juan C. Bonilla

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y el ayuntamiento inauguraron el Centro de Atención Infantil (CAI) “Protegiendo Corazones” del municipio de Juan C. Bonilla, el segundo de tres en la entidad que obtuvo recursos económicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para su construcción. El recinto brindará atención integral a niñas y niños desde los 45 días de nacidos con el compromiso de garantizar su protección integral.

“El verdadero progreso de una sociedad no solo se mide en obras, sino en la forma que procuramos a nuestra niñez, porque en ellas y ellos vive el presente y el futuro de Puebla”, afirmó el director general DEL SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, al encabezar el acto inaugural.

Este espacio beneficiará a madres y padres trabajadores de la localidad, para que mientras laboran, puedan dejar a sus hijas e hijos en un lugar seguro, con personal capacitado y donde se les proporcionará alimentación y acompañamiento para su pleno desarrollo. El nuevo centro cuenta con sala de lactancia, área médica, de atención psicológica y dormitorios, cualidades que comulgan con la visión de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, de proteger los derechos humanos de las y los menores.

Durante el acto inaugural, el alcalde, José Cinto Bernal, destacó que esta obra representa la materialización de la promesa de que ninguna niña ni ningún niño de la región Izta-Popo crecerá sin oportunidades para soñar, además de que se consolidará como un modelo de protección en el estado.

La apertura de este segundo CAI da continuidad al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para acercar mejores condiciones de desarrollo a las familias poblanas, una permanente prioridad de los gobiernos que encabezan a nivel federal la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a nivel local el gobernador Alejandro Armenta, impulsores de acciones que desplieguen bienestar a todos los sectores sociales.

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