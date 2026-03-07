Reconocen trayectoria de docentes poblanas con el Premio Estatal 2026

Con el objetivo de reconocer la lucha histórica de las mujeres y destacar la labor de las docentes en la formación de nuevas generaciones, la Secretaría de Bienestar participó en la entrega del Premio Estatal a las Docentes Distinguidas 2026, evento organizado por el Movimiento Alternativo Sindical (MAS), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante su intervención, la secretaria Laura Artemisa García Chávez subrayó que para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, el 8 de marzo representa el legado de generaciones de mujeres sindicalistas que abrieron camino en la defensa de los derechos y la participación plena de las mujeres en la vida pública y social. Asimismo, destacó la vocación de las maestras que fortalecen la educación desde las aulas y brindan a niñas, niños y jóvenes espacios seguros de aprendizaje y bienestar.

García Chávez señaló que no se trata solo de felicitar a las poblanas por ser mujeres, sino de reconocer el trayecto que se ha recorrido. “Hoy, con la presencia de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas, recordamos que, si una mujer puede liderar el ejército de nuestro país, todas podemos alcanzar lo que nos propongamos”, afirmó.

En esta edición del premio, el Movimiento Alternativo Sindical otorgó reconocimiento a 8 profesoras por su trayectoria, compromiso y aportación al desarrollo educativo. En Educación Media Superior se galardonó a Laura Gabriela Ruiz Castillo, Miledy Yazareth García Rosas, Miriam Lorie Ramírez Martínez, Alejandra Adriana Marciana Mendoza y Norma Estrada Guerrero; en Educación Básica, a Margarita Reyes González; y en Funciones Directivas y Supervisión, a Verónica Ángel Chilaca y María Eugenia Palacios Sánchez.

Con la entrega de reconocimientos, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la educación de calidad y la creación de condiciones que permitan a las mujeres desarrollarse plenamente y contribuir al progreso del país.

