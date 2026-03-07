Detienen a siete hombres por agredir a personal de la SMT Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a siete hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y daño en propiedad en agravio de personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte que realizaba un operativo de supervisión.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un depósito vehicular ubicado en el camino al Batán, en la junta auxiliar San Francisco Totimehuacan, luego de que la autoridad estatal asegurara un automóvil que era utilizado como transporte irregular.

Las personas detenidas son Israel Omar N., de 51 años; Tomás Félix N., de 46 años; Javier N., de 42 años; David Misael N., de 28 años; Javier N., de 42 años; Tomás N., de 28 años; Marco Antonio N., de 26 años y Armando Joaquín N, de 21 años, señalados de lesionar al personal y causar daños a unidades oficiales.

Durante la acción policial también se aseguraron tres tubos metálicos y un palo de madera, los cuales fueron utilizados durante los hechos violentos.

Finalmente, las personas detenidas junto con los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

