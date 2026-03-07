Atlixco prepara actividades deportivas y culturales por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, realizará diversas actividades deportivas y culturales para continuar promoviendo el respeto, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Entre los eventos principales destaca la carrera “Siempre Fuertes”, la cual se llevará a cabo a las 08:00 horas en el Zócalo de Atlixco, con distancias de 5 y 10 kilómetros.

Además, en Plaza de Armas se desarrollarán actividades artísticas como la lectura “Autoras en el Tiempo” a las 11:00 h, la presentación de danza contemporánea “Ritmo de Mujer” a las 11:30 h y el montaje artístico “No soy la misma” a las 12:00 h.

Con estas actividades, la presidenta municipal de Atlixco impulsa espacios de encuentro, reflexión y participación ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer con deporte, arte y conciencia social.

