Congreso de Puebla, sede del Primer Simposio de Criminología

Gracias al impulso de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña, el Congreso del Estado de Puebla fue sede del Primer Simposio de Criminología en Puebla, con el propósito de generar un espacio de diálogo, análisis y reflexión que reunió a especialistas, docentes y estudiantes, a fin de fortalecer el conocimiento y la construcción de propuestas en materia de prevención del delito y protección a las víctimas.

Durante su participación, la diputada Susana del Carmen Riestra subrayó la importancia de mantener al Congreso como un espacio plural, abierto y cercano a la ciudadanía, donde el intercambio de ideas contribuya al fortalecimiento del marco normativo y de las políticas públicas en el estado.

Asimismo, señaló que este tipo de ejercicios permiten vincular el conocimiento académico con la labor legislativa, al destacar que no basta con construir iniciativas técnicamente sólidas, sino que es indispensable garantizar su adecuada implementación en beneficio de la sociedad.

Por su parte, la coordinadora de la Licenciatura en Criminología de la BUAP, Loyda Esther Godínez Martínez, destacó la relevancia de estos espacios académicos que fortalecen la formación integral de las y los estudiantes.

Durante el desarrollo del simposio, se mencionó la importancia de consolidar a la criminología y la victimología como pilares en la atención de los desafíos actuales, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y comprometida con las víctimas.

Como parte de las actividades, se llevaron a cabo mesas de trabajo sobre la criminología y su aplicación en temas como prevención, cultura de paz y seguridad nacional; así como la victimología.

Te recomendamos: