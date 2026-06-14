Texmelucan investiga video de presunto cohecho de policía municipal

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa con respecto a un vídeo que circula en redes sociales, sobre un presunto caso de cohecho que involucra a un elemento de dicha corporación.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del vídeo, se ha instruido al área de asuntos internos para iniciar una investigación inmediata y transparente a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Como medida preventiva y para garantizar la total imparcialidad del proceso de investigación, el elemento en cuestión ha sido separado de sus funciones operativas de manera temporal, en tanto se resuelve el dictamen final.

Asimismo, se exhorta a la persona afectada, así como a la ciudadanía en general, a presentar su denuncia correspondiente ante las instancias competentes. Su colaboración es fundamental para erradicar malas prácticas de servidores públicos.

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