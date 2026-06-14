IBA Puebla descarta maltrato en caso de perro en escuela

Respecto al reporte en redes sociales de un perro retenido injustificadamente en una institución educativa, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) informa que, tras realizar las investigaciones pertinentes, se comprobó que el canino se extravió de su hogar unos días antes, por lo que se descarta el encierro indebido o malos tratos.

Luego de la intervención de especialistas del Instituto de Bienestar Animal, el diagnóstico es que el animal tiene buenas condiciones de salud, indicó la directora general de este organismo, Michele Islas Ganime.

La resolución del caso se originó por la acción coordinada entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades municipales de Puebla, quienes acudieron al plantel para verificar la situación tras recibir los reportes ciudadanos.

Sobre este tipo de situaciones, la titular del IBA exhortó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que, al ejecutar aseguramientos o clausuras de inmuebles, se garantice siempre el bienestar de los seres sintientes involucrados, lo que incluye acceso inmediato a agua y alimento.

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