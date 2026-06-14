Revisan filtraciones por lluvias en nueva sede de Finanzas

Las lluvias atípicas registradas este 12 de junio provocaron filtraciones en algunas áreas del edificio de la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, ubicada en la zona de Cúmulo de Virgo.

Ante esta situación, personal realizó una revisión inmediata de las instalaciones para identificar las zonas afectadas y aplicar las acciones correspondientes en el inmueble.

El Gobierno del Estado informó que se mantiene la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño laboral de las y los trabajadores.

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