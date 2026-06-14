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sábado, junio 13, 2026
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Revisan filtraciones por lluvias en nueva sede de Finanzas

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Foto: Gobierno de Puebla.

Las lluvias atípicas registradas este 12 de junio provocaron filtraciones en algunas áreas del edificio de la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, ubicada en la zona de Cúmulo de Virgo.

Ante esta situación, personal realizó una revisión inmediata de las instalaciones para identificar las zonas afectadas y aplicar las acciones correspondientes en el inmueble.

El Gobierno del Estado informó que se mantiene la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de garantizar condiciones adecuadas para el desempeño laboral de las y los trabajadores.

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