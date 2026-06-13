CEPOSAMI amplía atención con ocho nuevos consultorios

Con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer la atención especializada que reciben niñas, niños y adolescentes, el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) concluyó la construcción de ocho nuevos consultorios que permitirán incrementar los servicios de acompañamiento psicológico a la población que lo requiera. Esta expansión también contempló la incorporación de más personal especializado en salud emocional para responder a la creciente demanda de atención.

Como parte de este esfuerzo, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, realizó un recorrido de supervisión por las nuevas instalaciones y sostuvo un acercamiento con madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes que reciben atención en este espacio, con quienes dialogó para conocer sus experiencias.

En su estancia, Ceci Arellano constató el término de los trabajos acompañada por el director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, y la directora del centro, Umi Choda. Esta ampliación permitirá ofrecer servicios en mejores condiciones y acercar apoyo profesional a un mayor número de personas.

Estas acciones se suman a la iniciativa de expandir el modelo de atención CEPOSAMI, único en México y reconocido por los organismos internacionales que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que además cuenta con presencia en todo el territorio poblano, mediante la capacitación de psicólogas y psicólogos de todo el estado.

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