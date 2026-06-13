Sismo de magnitud 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero

Un sismo de magnitud 5.2 se registró este sábado 13 de junio con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, movimiento que también fue percibido de manera ligera en algunas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:20:45 horas y tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros, por lo que fue perceptible en regiones de Guerrero y la capital del país.

Las autoridades estatales informaron que el sismo fue percibido en Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Centro, aunque hasta el momento no se tienen reportes oficiales sobre personas lesionadas o daños materiales.

El Gobierno de Guerrero detalló además que, tras registrarse el movimiento telúrico, se activó el sonido de la alerta pública mediante telefonía celular para advertir a la población sobre la presencia del fenómeno sísmico.

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Perceptible en algunas zonas de la CDMX

En la Ciudad de México, las autoridades de Protección Civil informaron que estableció comunicación inmediata con las distintas unidades de todas las alcaldías para realizar recorridos de revisión y supervisión.

La dependencia capitalina señaló que, hasta el momento, no existen reportes de afectaciones derivadas del sismo, además de indicar que la percepción del movimiento fue muy ligera en algunas zonas de la capital.

Asimismo, explicó que el movimiento pudo percibirse principalmente en edificios altos, oficinas y algunos inmuebles ubicados en zonas específicas, aunque sin generar incidentes relevantes ni evacuaciones masivas.

Finalmente, detallaron que la alerta sísmica no fue activada debido a que la energía detectada durante los primeros segundos del movimiento no superó los niveles establecidos para emitir el aviso preventivo.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/g7A0dx4i5K — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

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