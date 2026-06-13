EU confirma muerte de “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

El líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, murió durante un operativo realizado por Estados Unidos en coordinación con autoridades venezolanas.

El presidente Donald Trump confirmó la muerte del presunto líder criminal a través de Truth Social, donde aseguró que el ataque fue “rápido y letal” contra uno de los delincuentes más buscados de Sudamérica.

La operación ocurrió en una zona minera del estado Bolívar, en Venezuela, donde desde horas antes circulaban reportes sobre un despliegue militar relacionado con la búsqueda del dirigente del Tren de Aragua.

La muerte de “Niño Guerrero” ocurrió cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EU, país que acusó previamente al gobierno venezolano de colaborar con dicha organización criminal.

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De 42 años, Guerrero Flores permanecía prófugo desde 2023, luego de escapar durante un operativo realizado en la cárcel de Tocorón, considerada el principal centro de operaciones del Tren de Aragua.

Estados Unidos acusaba al líder criminal de convertir al Tren de Aragua en una organización de alcance continental vinculada con secuestros, extorsiones, trata de personas y tráfico de drogas en América.

Desde 2024, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizar y capturar a Guerrero Flores debido a sus actividades criminales.

De acuerdo con InSight Crime, el líder criminal inició sus actividades delictivas a principios de los años 2000 en el estado venezolano de Aragua, donde estuvo relacionado con microtráfico y ataques contra policías.

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