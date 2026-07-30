Zacatlán recibe 40 alarmas vecinales para fortalecer seguridad

Con el objetivo de dar tranquilidad y seguridad a las familias de Zacatlán, el Gobierno de Puebla, en coordinación con el Ayuntamiento, inició con la instalación de alarmas vecinales en todo el municipio.

En entrevista, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, agradeció al gobernador Alejandro Armenta por beneficiar al municipio con estas alarmas. De la misma forma, agradeció a la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García; al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y a la delegada de Bienestar en la Microrregión 02, Olivia Lecona, por el apoyo otorgado a través de dichos equipos.

Bety Sánchez destacó la coordinación entre Gobierno y municipio para mejorar la seguridad; además, pidió a las y los vecinos que trabajen de manera corresponsable con los gobiernos, ya que solo de esa forma se puede ir avanzando.

Por su parte, la directora del Centro Estratégico de Monitoreo (C2), Erika Lizbeth González, informó que el Estado otorgó 40 alarmas vecinales, de las cuales este miércoles se instalaron 18.

Para la entrega de los aparatos, se conformaron comités vecinales, cuyos miembros deben descargar una aplicación para poder activar las alarmas, que estarán conectadas al C2 y C5i del Estado de Puebla.

También explicó que la aplicación permite activar cualquier alarma vecinal en el Estado, siempre y cuando haya una cerca cerca, por lo que eso beneficia a las acciones de seguridad.

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