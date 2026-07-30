Agua para el Bienestar llega a Vista del Valle y Rancho Colorado

“Es fundamental entender que el derecho al agua es innegable, por eso entregamos dos apoyos de 800 litros de manera mensual a miles de familias poblanas, con el propósito de resolver un problema de años, que lastima su economía y calidad de vida”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante un recorrido de verificación del programa Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla, en las colonias Vista del Valle y Rancho Colorado de la capital.

Laura Artemisa García reiteró a los y las vecinas que la documentación requerida para registrarse al programa garantiza la transparencia en el proceso de distribución del vital líquido, así como el que llegue realmente a las familias que lo necesitan.

“El acceso al agua es un derecho humano fundamental, porque sin agua no hay vida ni justicia social”, expresó la secretaria de Bienestar durante este recorrido en el que se entregaron 16 mil litros en Vista del Valle y 24 mil en Rancho Colorado, dos colonias que enfrentan problemas en el suministro regular, por lo que fueron integradas al programa impulsado por el gobernador Alejandro Armenta.

En el diálogo con las familias, Laura Artemisa García detalló que el mandatario busca garantizar que la población en condiciones de vulnerabilidad tenga acceso permanente al agua.

Estas acciones son parte de la política humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta, para fortalecer la salud, el bienestar y la justicia social.

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