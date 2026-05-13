Puebla y ONU México fortalecen estrategia conjunta para Agenda 2030

El Gobierno del Estado fortalece la ruta hacia el desarrollo sostenible con una estrategia conjunta entre ONU México para consolidar acciones de planeación, evaluación y seguimiento de la Agenda 2030.

Durante la reunión de trabajo, el secretario técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP), Juan Manuel Mendiola, destacó la importancia de construir políticas públicas con visión regional, participación social y resultados medibles, bajo la visión del Humanismo Mexicano y Bioética Social que impulsan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante el encuentro, presentó la propuesta para constituir un Consejo Estatal para la Atención de la Agenda 2030 en Puebla, así como la creación de un subcomité especializado dentro del COPLADEP con representación de la sociedad civil, organismos empresariales y diversas fuerzas políticas, además de incorporar indicadores de seguimiento y evaluación permanentes.

Asimismo, explicó que el Gobierno del Estado trabaja en la elaboración del informe subnacional voluntario, con apoyo a municipios para el desarrollo de informes locales que permitan medir avances y fortalecer la planeación regional con visión sostenible.

Juan Manuel Mendiola subrayó que Puebla ocupa una posición estratégica por ser conexión con el sureste y el norte del país, además de vivir actualmente un entorno de paz y gobernabilidad con una administración estatal limpia y cercana a la población. Indicó también que se realizarán más encuentros con organizaciones sociales, colectivos de mujeres, productores y representantes ciudadanos, bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de “más territorio y menos escritorio”, con una administración pública enfocada en las regiones y microrregiones.

Por su parte, la Coordinadora Residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, afirmó que el principal reto consiste en trabajar desde lo local hacia lo estratégico, con prioridades alineadas a los objetivos nacionales e internacionales de bienestar, igualdad y dignidad, ante el rezago global que enfrentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En ese contexto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), Víctor Gabriel Chedraui, informó que la ONU mantiene presencia en 42 municipios poblanos, situación que permitirá una participación integral de las 23 agencias del organismo internacional en proyectos coordinados con el Gobierno del Estado.

Destacó que uno de los modelos con mayor interés internacional fue el de las Casas Carmen Serdán, reconocido por representantes de la ONU como una estrategia innovadora con potencial de aplicación en otras entidades y países. Añadió que Puebla también impulsa proyectos relacionados con resiliencia climática, fortalecimiento de áreas naturales protegidas, turismo comunitario, desarrollo rural sostenible y apoyo a familias indígenas y campesinas.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló que Puebla fortalece una agenda sustentada en igualdad sustantiva, derechos humanos y bienestar de mujeres, niñas, adolescentes y juventudes, además de mantener colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en acciones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos para prevenir embarazos en niñas y adolescentes.

Finalmente, resaltó la coordinación con ONU Mujeres para la recuperación de espacios públicos seguros e incluyentes, el impulso de nuevas masculinidades positivas y el fortalecimiento del derecho al cuidado. Anunció además la próxima firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno del Estado y ONU Mujeres para ampliar las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. En la reunión participaron representantes de las 23 agencias del Sistema ONU México, así como integrantes del gabinete estatal.

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