Puebla garantiza seguridad y libre manifestación en el 8M

En Puebla hay resultados cuando se actúa sin impunidad y con estricto apego a la ley, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que los avances en la resolución de casos de alto impacto son producto de la coordinación interinstitucional y se alinean a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Reiteró el llamado respetuoso al Poder Judicial, tanto federal como estatal, para evitar el fenómeno de la “puerta giratoria” y garantizar justicia para las víctimas, particularmente en delitos de competencia federal como el robo de hidrocarburos.

Respecto a las marchas programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, durante el 8M, el ejecutivo estatal reafirmó que ningún agresor que cometa actos delictivos contra las mujeres quedará impune. “Este año trabajamos para que ninguna mujer sea violentada y que la violencia reiterada no derive en feminicidio. Sociedad y gobierno debemos trabajar juntos para erradicar estos actos”.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que se preserva la paz social en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y las corporaciones municipales, para combatir frontalmente a la delincuencia y proteger a las familias poblanas.

Respecto a los colectivos que marcharán el Día Internacional de la Mujer, el secretario de Seguridad Pública anunció que el próximo 8 de marzo se desplegarán mil 332 elementos, 632 mujeres y 700 hombres, para garantizar el derecho a la libre manifestación pacífica. Se instalarán centros de mando y se reforzará la coordinación con la Marina, DEFENSA, la Guardia Nacional y los Ayuntamientos, con enfoque preventivo, de acompañamiento y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El objetivo es garantizar el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, así como proteger la integridad de todas las personas en las movilizaciones del 8M, explicó el vicealmirante Francisco Sánchez González.

Para dar seguimiento a los recorridos de los colectivos y asegurar el trabajo conjunto, se instalará un Centro de Mando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De manera paralela, el Complejo Metropolitano de Seguridad operará un Centro de Mando Interinstitucional para supervisar en tiempo real las actividades del 8M en municipios clave como San Martín Texmelucan, Teziutlán, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Atlixco y Tehuacán.

Finalmente, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, recalcó que la Agenda de Marzo se impulsa bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, cuya administración ha dejado claro que la igualdad sustantiva es una acción permanente. En sincronía con la política nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo compromiso con los derechos de las mujeres marca una nueva etapa en la vida de las mexicanas.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad, la procuración de justicia y la coordinación interinstitucional para proteger a las familias poblanas. Con legalidad, firmeza y trabajo conjunto, se impulsan acciones que consoliden la paz, el orden y el bienestar en todo el territorio estatal.

