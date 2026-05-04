Pepe Chedraui participa en evacuación por alerta sísmica en DGERI

Tras la activación de la alerta sísmica registrada este día en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, participó en el protocolo correspondiente de evacuación en las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) como parte de las acciones de prevención ante este tipo de situaciones.

El edil se sumó a la evacuación conforme a los protocolos establecidos, justo con el personal operativo, subrayando la importancia de actuar con tranquilidad y en orden ante este tipo de contingencias para fortalecer la cultura de la prevención y responder de manera adecuada.

“Actuar con orden y tranquilidad fortalece la cultura de la prevención y salva vidas”, reiteró el alcalde.

Por la activación de la alerta sísmica en la capital, participé en el protocolo de evacuación en la #DGERI junto al personal operativo. 🚨



Actuar con orden y tranquilidad fortalece la cultura de la prevención y salva vidas.



Seguimos atentos para responder y proteger a las y… https://t.co/s7gwoBXh40 — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) May 4, 2026

Te recomendamos: