Pepe Chedraui supervisa pavimentación en calle Tehuacán

Como parte de la estrategia integral #CallesAl100, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de intervención que el Tren Capitalino de Pavimentación ejecuta en la calle Tehuacán de la colonia Vicente Guerrero.

Durante su recorrido, el edil capitalino destacó que esta obra forma parte de un esfuerzo integral para mejorar la movilidad y atender rezagos históricos en materia de infraestructura vial.

“Contar con maquinaria propia representa un paso estratégico para garantizar que las obras viales se ejecuten con mayor rapidez, calidad y eficiencia. Además, nos permite optimizar recursos públicos y atender de manera oportuna las demandas ciudadanas, especialmente en zonas que durante años han esperado una intervención”, precisó.

Asimismo, el alcalde aseveró que este modelo de trabajo impactará de manera positiva en la calidad de vida de la población, al facilitar traslados más ágiles y seguros, así como mejorar el entorno urbano.

“La puesta en marcha del Tren Capitalino de Pavimentación fortalece nuestro programa permanente de mejoramiento vial”, expresó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que los trabajos en la calle Tehuacán contemplan la intervención de una longitud total de mil 178 metros y un ancho de vialidad de 9 metros, con acciones de fresado, barrido, aplicación de riego de liga, colocación de carpeta asfáltica y compactación.

“Estas acciones forman parte de una estrategia técnica que prioriza las zonas con mayor necesidad de intervención. Estamos trabajando con estándares de calidad, al tiempo que mejoramos la conectividad y reducimos riesgos para la población”, puntualizó.

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