24.6 C
Puebla City
martes, mayo 5, 2026
Inicio Capital

Revisan videovigilancia previo al desfile del 5 de mayo

Por:
stafforonoticias
-
12
Foto: Gobierno de la Ciudad.

Previo al desfile conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó el sistema de videovigilancia en la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Esta acción se suma al operativo preventivo permanente desplegado en toda la capital poblana con motivo de las actividades conmemorativas, en el que se suman a las labores con el estado y la federación, en un trabajo coordinado, con el objetivo de garantizar el orden, la movilidad y la tranquilidad de las y los asistentes durante el desarrollo del evento.

“Estamos verificando con las cámaras que todo esté en paz, que todo esté en orden para la seguridad de todas y de todos”, afirmó.

Te recomendamos:

Ayuntamiento de Puebla moderniza alumbrado en Barrio de Xonaca

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Pronóstico del clima en Puebla para este jueves

stafforonoticias -

Personal educativo recibe capacitación para seguridad en lluvias

stafforonoticias -