Revisan videovigilancia previo al desfile del 5 de mayo

Previo al desfile conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó el sistema de videovigilancia en la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Esta acción se suma al operativo preventivo permanente desplegado en toda la capital poblana con motivo de las actividades conmemorativas, en el que se suman a las labores con el estado y la federación, en un trabajo coordinado, con el objetivo de garantizar el orden, la movilidad y la tranquilidad de las y los asistentes durante el desarrollo del evento.

“Estamos verificando con las cámaras que todo esté en paz, que todo esté en orden para la seguridad de todas y de todos”, afirmó.

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