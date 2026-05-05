Más de 10 mil participarán en desfile del 5 de mayo en Puebla

Con un despliegue logístico integral que prioriza la seguridad, el bienestar social y la participación ordenada de las familias poblanas, más de 10 mil 500 participantes y 30 instituciones educativas formarán parte del desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de mayo, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y el Gobierno del Estado.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que la conmemoración contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que fortalecerá la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Asimismo, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, informó que las actividades inician a las 9:00 horas con la toma de protesta de los conscriptos del Servicio Militar Nacional, previo al arranque del desfile, en un marco de unidad nacional y fortalecimiento cívico. Agregó que a las 20 horas de ese mismo 5 de mayo se realizará el Sorteo de la Lotería Nacional en el Teatro Principal de la Ciudad de Puebla. Mientras que a las 9 horas del 6 de mayo se llevará a cabo la representación de la Batalla en la 25.ª Zona Militar.

El desfile iniciará a las 10:00 horas desde el Mausoleo al General Ignacio Zaragoza y concluirá en el cruce del bulevar 5 de Mayo con la 25 Oriente-Poniente, con un recorrido de 3.7 kilómetros.

El secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, informó que participarán 30 instituciones educativas, entre secundarias, bachilleratos, centros escolares, instituciones de nivel superior y organismos públicos descentralizados.

El contingente incluirá 10 carros alegóricos con temáticas como Mujeres Mexicanas Notables, Puebla, el Latido de México, Casas Carmen Serdán y Mujeres Científicas, entre otros.

Para el público se dispondrán 30 mil lugares gratuitos, además de 10 puntos de atención médica, 8 estaciones de hidratación y 288 sanitarios, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas durante el evento.

El secretario técnico de la Coordinación de Gabinete, Juan Carlos Moreno Valle, señaló que se desplegará personal de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para mantener el orden y brindar orientación a las y los asistentes, además de reforzar las medidas de prevención y atención en salud, con respaldo de instancias estatales, federales y municipales.

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