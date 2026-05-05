UDLAP e INAOE colaboran en proyecto de inyecciones sin aguja

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) mantienen una relación sólida y sostenida que ha beneficiado a ambas instituciones en distintas áreas, siendo esto un ejemplo de colaboración estratégica en beneficio del desarrollo tecnológico del país.

Un ejemplo de lo anterior fue la recién participación de las estudiantes de la UDLAP Monserrat Fuentes Torres y Mariana García Suárez, como parte de sus prácticas en la profesión, en el proyecto de investigación sobre inyecciones sin aguja, a cargo de los doctores Rubén Ramos García y Samuel Cruz Vanegas, investigadores del INAOE. “Este es un dispositivo que genera efectos de flujos enfocados que nos permite penetrar tejidos suaves, como puede ser la piel, para hacer el suministro de medicamentos. Monse y Mariana nos estuvieron ayudando principalmente en el desarrollo de las cámaras de inyección y haciendo pruebas experimentales, entonces, su labor fue muy importante”, explicó el Dr. Cruz Vanegas, investigador postdoctoral del INAOE y coordinador del proyecto.

Por su parte, el Dr. Rubén Ramos García, investigador de la Coordinación de óptica del INAOE, explicó que este proyecto cuenta con 5 años de trabajo, donde han participado alrededor de 20 estudiantes – al menos cuatro de la UDLAP – y distintos expertos como la Dra. Carla Berrospe Rodríguez, investigadora del INAOE. Asimismo, señaló que hoy se encuentra en una etapa de evaluación hacia su madurez tecnológica o TRL y augura un futuro muy promisorio porque no genera desechos tóxicos, se puede reutilizar varias veces, además de que es una inyección sin dolor. “Para la siguiente etapa ya estamos trabajando y para eso seguimos necesitando de más estudiantes como Monse y Mariana que son muy trabajadoras, comprometidas con el proyecto por lo que quedamos muy contentos con el trabajo de ambas”, agregó el Dr. Rubén Ramos.

Resultado de la colaboración de las dos estudiantes UDLAP con los investigadores del INAOE, surgió la oportunidad de que Monserrat Fuentes Torres y Mariana García Suárez, participaran en un concurso organizado dentro de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI 2026), donde obtuvieron el segundo lugar de la categoría Nivel superior/Medicina y ciencias de la salud. El proyecto desarrollado por los doctores Rubén Ramos García y Samuel Cruz Vanegas, presentado por las estudiantes de Ingeniería Biomédica y Física de la UDLAP, compitió en esta feria junto a 113 equipos de todo el país en diferentes categorías tanto de preparatoria como de licenciatura, para enfrentarse a 4 evaluadores que visitaron su estand para explicarles aspectos técnicos, las ventajas sociales y económicas de su trabajo y finalmente tras la deliberación de los jueces, las estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla se ubicaron en el segundo puesto de su categoría.

Cabe comentar que la relación entre la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica ha beneficiado a la comunidad estudiantil directamente porque han tenido la oportunidad de integrarse a proyectos en pinzas ópticas, en tratamiento de aguas, entre otros; lo cual le ha dado acceso a infraestructura científica de vanguardia y ha fortalecido su formación profesional. “Estamos gustosos de que más jóvenes de la UDLAP lleguen a aportar sus conocimientos y habilidades, incluso me gustaría expresar que si hay algún estudiante que quiera hacer tesis de licenciatura, aquí podríamos tenerlo porque estoy encantado con el trabajo de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla”, expresó el Dr. Ramos García.

Con esta colaboración, la UDLAP y el INAOE continúan apostando por el fortalecimiento de la ciencia y tecnología en México, formando capital humano altamente capacitado y desarrollando soluciones que responden a los desafíos actuales, actividades que han contribuido a posicionar a ambas instituciones como referentes en investigación científica y desarrollo tecnológico en el país.

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