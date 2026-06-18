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San Andrés Cholula lanza concurso “Tu Mejor Mole 2026”

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Foto: Envato (Ilustrativa).

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a la ciudadanía a participar en el concurso “Tu Mejor Mole San Andrés Cholula 2026”, cuya convocatoria ya se encuentra abierta.

La invitación está dirigida a personas mayores de edad, residentes de San Andrés Cholula, Puebla, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y San Gregorio Atzompa, quienes podrán participar en las categorías de Mole Tradicional y Mole con ingrediente principal en receta innovadora.

Las y los participantes competirán por premios económicos de hasta 15 mil pesos para los primeros lugares de cada categoría, así como estímulos especiales para las y los concursantes destacados. La evaluación estará a cargo de un jurado calificador que tomará en cuenta aspectos como ingredientes, procedimiento de elaboración, textura, sabor, balance y presentación.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de junio de 2026, con un cupo limitado a 20 participantes, y podrán realizarse en la oficina de la Secretaría de Cultura y Turismo ubicada en C. 3 Ote. 204, Centro de San Andrés Cholula. Las y los concursantes seleccionados participarán del 27 al 29 de junio en el Zócalo Municipal, donde también tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la preservación del patrimonio gastronómico, impulsando espacios que fortalecen la identidad cultural y generan oportunidades para las y los productores locales.

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