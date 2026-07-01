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Lupita Cuautle reconoce desempeño de la Guardia Ciudadana

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Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, realizó la entrega de 60 uniformes y reconocimientos a las y los elementos de la Guardia Ciudadana, reforzando la identidad institucional y promoviendo el profesionalismo y dignificación de su labor.

En su mensaje, la edil sanandreseña destacó la responsabilidad que desempeñan como el primer vínculo con la ciudadanía y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reconociendo su compromiso con la protección de las familias sanandreseñas y del patrimonio municipal.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Francisco Rafael Osorio Coatl, subrayó que la Guardia Ciudadana debe desempeñar sus funciones con vocación de servicio, disciplina y profesionalismo, al tiempo que los exhortó a portar los uniformes con responsabilidad y compromiso.

Durante la entrega, también fueron reconocidos elementos de la corporación por su trayectoria, desempeño, productividad, responsabilidad y vocación de servicio en favor de la ciudadanía.

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