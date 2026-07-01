San Pedro Cholula realiza jornadas de “Transformación en Marcha”

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, de atender las necesidades de las y los cholultecas y generar sinergias interinstitucionales para brindar servicios de calidad, se realizaron nuevas jornadas del programa “Transformación en Marcha”.

En este sentido, las áreas de Servicios Públicos, Infraestructura, Limpia y Atención Ciudadana sumaron esfuerzos en los barrios de Santiago Mixquitla y San Juan Calvario, donde llevaron a cabo acciones de poda, limpieza de guarniciones, bacheo, revisión de luminarias y atención directa a las solicitudes de la ciudadanía.

Lo anterior responde a la directriz de la presidenta municipal, quien ha enfatizado que las y los habitantes de los barrios y juntas auxiliares deben contar con espacios seguros y dignos, fortaleciendo la movilidad y mejorando la imagen urbana en todo San Pedro Cholula.

Asimismo, destacó que este programa mantendrá acciones permanentes para brindar una atención integral que permita resolver diversas problemáticas de manera simultánea. Entre ellas, sobresale el programa de bacheo, que se realiza diariamente en dos barrios y una junta auxiliar, garantizando una amplia cobertura en beneficio de la población.

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