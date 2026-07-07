Lluvia con granizo en Atlixco afecta 20 hectáreas de cultivos

Productores de la región de Atlixco sufrieron afectaciones tras la lluvia que se presentó el fin de semana, después de que al menos 35 productores perdieran parte de sus parcelas, situación que pone en riesgo la producción de este año.

La tromba registrada la tarde del domingo en el municipio de Atlixco dejó afectaciones en al menos 20 hectáreas de maíz, frijol y amaranto en la comunidad de Agrícola Ocotepec, al poniente de la zona.

El ejido llamado “El Sitio” fue donde se registró el mayor daño, ya que el granizo destruyó las plantas que tenían entre cinco y diez centímetros. De igual manera, algunos terrenos de siembra del ejido quedaron completamente inservibles, pues hace unos días había iniciado la colocación de las semillas.

Los aproximadamente 31 productores afectados señalaron que la zona de siembra terminó convertida en un lodazal, por lo que no podrán recuperar nada, ya que al llegar a la zona descubrieron que las parcelas resultaron afectadas.

Al filo del mediodía de este lunes, trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llegaron al lugar para levantar las evidencias correspondientes e iniciar el proceso de reparación del daño, con el objetivo de ingresarlos a programas de apoyo.

Una vez concluido el levantamiento del censo, se abrirá una ventanilla para que los productores puedan solicitar dichos apoyos.

Te recomendamos: