Omar Muñoz encabeza 146 aniversario de Cuautlancingo

En el marco del 146 aniversario de la erección de Cuautlancingo como municipio libre y autónomo, el presidente municipal Omar Muñoz encabezó la ceremonia conmemorativa en la que se recibió la copia del documento histórico que acredita la constitución del municipio.

Asimismo, entregó reconocimientos a 76 docentes por su trayectoria y distinguió a dos estudiantes por su destacado desempeño académico.

Durante el acto protocolario, el alcalde afirmó que esta conmemoración representa mucho más que una fecha histórica, pues reafirma los orígenes, la identidad y la memoria de Cuautlancingo.

Destacó que el documento entregado constituye el respaldo jurídico e institucional que dio origen al municipio hace 146 años y subrayó que conocer la historia fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con las futuras generaciones.

Omar Muñoz señaló que la identidad de un municipio no se limita a sus fronteras geográficas, sino que también vive en la memoria colectiva, las tradiciones, las familias, las escuelas y en cada ciudadano que trabaja por el desarrollo de su comunidad.

El edil reconoció la labor de las maestras y los maestros, al destacar que su vocación ha permitido formar generaciones de mujeres y hombres orgullosos de sus raíces. Afirmó que la educación constituye uno de los pilares para preservar la identidad de Cuautlancingo y construir un mejor futuro.

Como parte de la ceremonia, el Gobierno municipal entregó reconocimientos a 76 docentes por 25, 30, 35 y 40 años de servicio, en agradecimiento a su dedicación, compromiso y aportación a la formación de miles de estudiantes.

De igual manera, distinguió a dos alumnos del municipio por su destacada participación en la Miniolimpiada de la Secretaría de Educación Pública, resultado de su esfuerzo, disciplina y excelencia académica.

Asimismo, el presidente municipal reconoció la participación de la banda de guerra Rayos de Sol, así como el compromiso de sus instructores, madres y padres de familia, quienes contribuyen a la formación integral de niñas, niños y jóvenes mediante la disciplina, el trabajo en equipo y los valores cívicos.

Finalmente, Omar Muñoz aseguró que honrar los 146 años de historia de Cuautlancingo implica preservar el patrimonio histórico, fortalecer la educación y mantener viva la identidad del municipio. Y reiteró que su administración continuará con acciones que consoliden un gobierno cercano a la ciudadanía y comprometido con el desarrollo, la cultura y el bienestar de las familias.

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