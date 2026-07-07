Modesta Delgado llama a prevenir robos a adultos mayores cuando cobren pensión

La diputada Modesta Delgado Juárez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, para que implemente acciones preventivas, de atención y seguimiento, con relación a los apoyos económicos que reciben las personas adultas mayores poblanas, al momento de cobrar su pensión.

Lo anterior, para evitar que sean víctimas de robo, despojo y/o engaño, por parte de personas familiares, conocidas, amistades o de su confianza y, por tanto, dichos apoyos, realmente, sirvan para satisfacer sus necesidades, así como para su subsistencia y desarrollo.

En la propuesta, la diputada pone énfasis en el creciente número de casos en los que personas adultas mayores son víctimas de engaños, manipulación, abuso de confianza, fraude o robo al momento de cobrar o disponer de los recursos correspondientes a su pensión para el bienestar, por lo que deben tomarse acciones al respecto.

Modesta Delgado indica que, en ocasiones, la situación de dependencia es aprovechada, por algunas personas, ya sea para apropiarse total o parcialmente del recurso económico, que corresponde exclusivamente a la persona beneficiaria.

“Estas conductas no sólo constituyen una afectación patrimonial, sino que claramente representan una forma de violencia económica, patrimonial e, incluso, psicológica contra las personas adultas mayores, pues lesionan su autonomía, afectan su calidad de vida y vulneran su dignidad (…) esta problemática obliga a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las medidas preventivas alrededor del programa de pensiones”, indica el exhorto de la legisladora.

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