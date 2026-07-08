Puebla tendrá cuatro asambleas para Ley de Pueblos Indígenas

Con el propósito de garantizar que las voces de las comunidades formen parte de la construcción del nuevo marco jurídico nacional, Puebla será sede de cuatro asambleas regionales del Proceso Nacional de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Esta acción reafirma el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con la preservación de la identidad, las lenguas originarias y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en concordancia con la política impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su intervención, el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Puebla, David Fernández Acosta, calificó este proceso como un momento histórico para México, derivado de la reforma al artículo segundo constitucional, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas pasaron de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho, con reconocimiento a su autonomía, territorio, identidad y libre determinación.

Explicó que la iniciativa de Ley General busca fortalecer ese reconocimiento, ampliar la participación política de los pueblos indígenas y afromexicanos y establecer mecanismos efectivos para garantizar sus derechos mediante una legislación construida con la participación directa de las comunidades.

Asimismo, informó que la propuesta legislativa fue elaborada a partir de 148 reuniones de trabajo, con la participación de 35 dependencias e instituciones del Gobierno de México, especialistas, representantes de comunidades indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Detalló que el proyecto se integra por ocho libros que desarrollan derechos relacionados con la autonomía, el territorio, el reconocimiento del pueblo afromexicano, la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como los mecanismos de consulta previa, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y protección jurídica.

En su intervención, la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), Apolinaria Martínez Arroyo, detalló que Puebla es un estado orgullosamente pluricultural, donde habitan 1 millón 43 mil 116 personas indígenas pertenecientes a siete pueblos originarios y 615 mil 622 personas hablan una lengua indígena, condiciones que colocan a la entidad entre las de mayor presencia indígena del país.

Señaló que esta riqueza cultural representa una responsabilidad para las instituciones, al garantizar que las decisiones que impactan a las comunidades se construyan con su participación efectiva y pleno respeto a sus derechos colectivos.

En Puebla, donde el 90.1 por ciento de la población indígena se concentra en 76 municipios, las consultas se realizarán en Tehuacán el 23 de agosto, San Miguel Canoa el 28 de agosto, Huauchinango el 29 de agosto y San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso, el 30 de agosto.

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