Puebla destaca en el U.S. Elite Taekwondo Championships 2026

El fortalecimiento al deporte impulsado por el Gobierno del Estado se refleja en la participación y los resultados de la delegación poblana que participó en el U.S. Elite Taekwondo Championships 2026, celebrado el pasado 6 de junio en Oceanside, California, evento internacional que reunió a atletas de distintos países y escuelas de taekwondo, lo que contribuye al desarrollo integral, la disciplina y la proyección internacional de las y los deportistas, en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Alejandro Armenta Mier.

La participación de los 22 atletas poblanos en el U.S. Elite Taekwondo Championships 2026 constituye un ejemplo de lo que se logra cuando entrenadores, deportistas y comunidad deportiva trabajan de manera coordinada hacia un mismo objetivo. Las y los atletas provienen de distintas escuelas ubicadas en municipios del estado, quienes participaron con el objetivo de representar a México, sus instituciones deportivas y su comunidad.

En los resultados generales del medallero, México obtuvo ocho medallas de oro, tres de plata y tres de bronce en la modalidad de combate, mientras que en la modalidad de formas (poomsae) sumó seis medallas de plata y dos de bronce, para un total de 22 medallas.

Cada una de las medallas refleja el trabajo constante, la disciplina y el compromiso de las y los atletas durante su proceso de preparación y competencia. Asimismo, se reconoce el desempeño de los entrenadores de la Corporación Internacional de Taekwondo: Marte Miguel Rojas Tirado, Javier Peñaloza Adorno, Marian Espinoza Torres y Miguel Ángel García Méndez, quienes contribuyen de forma permanente a la formación técnica, física y formativa de las y los deportistas.

La participación en este certamen internacional permite fortalecer la experiencia competitiva, ampliar la proyección deportiva y consolidar valores como la disciplina, el respeto, la perseverancia y la resiliencia.

Con estos resultados, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con el impulso al deporte como herramienta de transformación social y reconoce el esfuerzo y desempeño de las y los atletas locales en competencias de alto nivel internacional, para consolidar a la entidad como Tierra de Campeonas y Campeones.

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