Nivelan 110 coladeras y rejillas en Bulevar Atlixco 

Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de la población, fueron niveladas 110 rejillas y 10 tapas de pozos de visita en el Bulevar Atlixco, entre Periférico Ecológico y Bulevar del Niño Poblano sentido a Puebla. Personal de mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura, retiró señalética, bloqueos aislados, escombros y basura equivalente a siete camiones de volteo.

Luego de la rehabilitación de los dos cuerpos que constan de 6 kilómetros de longitud que equivalen a 168 calles, este martes inician los trabajos con sentido a Atlixco para nivelar coladeras y pozos de visita, el objetivo es ajustar la cinta de rodamiento para garantizar un tránsito seguro y fluido.

La dependencia exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución en el sentido a Atlixco, ya que habrá presencia de cuadrillas de mantenimiento durante los próximos días.

Cabe destacar que estos trabajos son parte del programa de Módulos de Maquinaria que rehabilita 33 vialidades equivalentes a 5 mil calles en Puebla capital y Zona Metropolitana, obras que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien sigue la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para hacer de las vías de comunicación Senderos de Paz en bienestar de las familias poblanas y quienes visitan la entidad.

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