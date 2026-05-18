Sube a cuatro los muertos por explosión en cohetería de Ajalpan

Una explosión registrada durante la madrugada del pasado 9 de mayo en una cohetería del municipio de Ajalpan dejó hasta el momento cuatro personas muertas, tras confirmarse el fallecimiento de Silvia “N”, de 45 años y originaria de San Sebastián Zinacatepec.

La mujer sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, en la capital poblana. Sin embargo, después de varios días recibiendo atención médica, falleció durante el fin de semana a consecuencia de las lesiones.

Cabe recordar que la explosión ocurrió en una presunta cohetería clandestina ubicada sobre la calle Guillermo Prieto Sur, en el barrio Gonzalisco. En el lugar murieron Susana “N”, de 40 años, y Juan Ramón “N”, de 28 años, mientras que horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Emanuel “N”, de 24 años de edad.

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Tras la explosión, habitantes de la zona intentaron sofocar el incendio utilizando cubetas con agua, pipas y otros medios improvisados, mientras elementos del Cuerpo de Bomberos de Ajalpan trabajaban para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Además de las víctimas mortales, otras seis personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad. Ángel, de tres años, permanece hospitalizado en el Hospital del Niño Poblano, donde continúa recibiendo atención médica.

Editor: César A. García

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