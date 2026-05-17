Pareja en motocicleta cae a barranca en Tochtepec; una mujer muere

Una mujer murió y un hombre resultó lesionado tras caer en motocicleta a una barranca sobre la carretera Tochtepec–Tecamachalco, a la altura del puente conocido como “El Cocodrilo”.

El accidente ocurrió minutos después de las 05:00 horas, cuando testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia tras reportar el percance en la zona.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de Protección Civil de Tochtepec para atender la emergencia.

Durante la inspección, las autoridades localizaron dentro de un canal de aguas negras a un hombre y una mujer, de entre 25 y 35 años aproximadamente, junto a una motocicleta Italika 150 color azul.

La mujer fue rescatada por paramédicos; sin embargo, tras ser valorada, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. En tanto, el hombre presentó lesiones leves que no ponen en riesgo su vida.

Te puede interesar: Reportan presunto avistamiento de cocodrilo en río de Axutla

De acuerdo con reportes oficiales, mientras recibía atención médica, el sujeto mostró una actitud agresiva contra paramédicos y policías municipales, e incluso presuntamente golpeó a una mujer paramédico.

Minutos más tarde arribaron elementos de Proximidad Social de la Policía Estatal, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes, además del levantamiento del cuerpo.

Las autoridades informaron que el hombre se negó a proporcionar información para localizar a sus familiares o identificar a la mujer fallecida, por lo que el cuerpo quedó en calidad de desconocido.

Versiones preliminares señalan que la pareja presuntamente viajaba en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin equipo de seguridad, situación que habría provocado que el conductor perdiera el control de la motocicleta y ambos cayeran al canal.

Editor: César A. García

Te recomendamos: