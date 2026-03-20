Reportan intentos de asalto en la autopista Puebla–Orizaba

La mañana de este viernes, automovilistas reportaron intentos de asalto en el kilómetro 227 de la autopista Puebla–Orizaba, justo en la zona de las Cumbres de Maltrata.

De acuerdo con los testimonios, un grupo de hombres comenzó a abanderar la zona, lo que generó largas filas de vehículos.

Algunos conductores señalaron que los sujetos portaban armas largas, lo que provocó temor entre quienes transitaban por el lugar. Esto, pese a que durante la madrugada la Guardia Nacional había realizado labores de escolta tras hechos violentos.

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La tensión y el miedo crecen luego de que la mañana del jueves un conductor fue atacado y asesinado en el tramo Acatzingo-Esperanza presuntamente por resistirse a un asalto.

Por su parte, personal de seguridad invita a conductores a extremar precauciones, evitar detenerse y mantenerse en contacto con otros conductores si circulan por dicha vialidad.

Editor: César A. García

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