En Puebla, solo 33 casos de extorsión lograron sentencia en dos años

En los últimos dos años, 33 personas fueron sentenciadas por el delito de extorsión en la entidad poblana, apenas el 8 por ciento de las carpetas de investigación que fueron abiertas durante 2024 y 2025, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Datos entregados a esta casa editorial indican que en los últimos dos años se detuvieron a 21 personas por este delito; en este lapso se abrieron 373 investigaciones por extorsión.

Las aprehensiones se registraron en Puebla, Izúcar de Matamoros, Coronango, Tepeaca, Teziutlán, Cholula, Acatzingo y San Martín Texmelucan.

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Entre 2024 y 2025, se vincularon a proceso a 28 personas y 33 casos llegaron a sentencia, lo que significa que se pudieron resolver investigaciones de años pasados.

Hay que recordar que en diciembre del 2025, el Congreso de Puebla incrementó las penas por extorsión, las cuales pasaron de cuatro hasta ocho años y a 12 en caso de grupos vulnerables, como parte de una estrategia de seguridad nacional.

En las últimas semanas se han dado a conocer diversos casos de extorsión a comerciantes del Mercado Morelos y en tan solo un mes han detenido a tres personas por este delito, quienes aseguraban ser de grupos delictivos para amenazarlos y cobrarles cuotas en el centro de abasto.

Editor: César A. García

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